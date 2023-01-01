В Перми в суд направлено уголовное дело об обороте нелегальной табачной продукции на 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении жителя Перми, обвиняемого в приобретении, перевозке, хранении немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022 по февраль 2023 года приобрел и продавал немаркированные сигареты разных производителей по цене ниже установленной законом минимальной стоимости.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителя более 9 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму более 1 млн рублей.

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