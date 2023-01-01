Алёна Бронникова Мошенники начали рассылать приглашения на личный приём в Банк России Для убедительности используется подменный электронный адрес Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан. Как сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, теперь злоумышленники не только звонят, но и рассылают своим жертвам на электронную почту письма с приглашением на личный приём в офис регионального подразделения «Центробанка».

Для убедительности они используют специальный технический приём подмены адреса — указывают домен Банка России cbr.ru. В письмах обращаются к адресату по имени и отчеству, указывают время встречи и настоящий адрес Банка России в регионе, где он проживает. Затем мошенники могут позвонить своей потенциальной жертве и попытаться выманить данные его банковской карты, СМС-код или убедить перевести деньги.

«Если вы не записывались на приём в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр», — рекомендует пресс-служба Центробанка.

Кроме того, в организации предупреждают, что по своей инициативе Банк России не приглашает клиентов на личный приём, а работники никому не звонят, не направляют копии документов, не запрашивают персональные и банковские сведения. Подлинный номер телефона кредитной организации указывается на оборотной стороне карты или на официальном сайте.

В июне стало известно, что только за сутки 17 числа жители Пермского края перевели мошенникам свыше 9 млн руб. Неизвестные люди звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками банка.





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