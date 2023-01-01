Максим Артамонов Жители Пермского края за сутки перевели мошенникам более 9 млн рублей Потерпевшим звонили неизвестные люди, которые представлялись «сотрудниками банка» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, за прошедшие сутки жители Прикамья перевели мошенникам свыше 9 млн руб. Жертвам звонили так называемые «сотрудники банка» и сообщали, что от имени клиента пытаются взять кредит. И чтобы этому помешать, нужно взять встречный кредит и перевести все деньги в «безопасное» место.

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества полицейские призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к подобным телефонным звонкам.

В ведомстве рекомендуют придерживаться следующих правил:

— не сообщать цифровой код из СМС-сообщения и цифры с тыльной стороны банковской карты;

— не скачивать и не устанавливать на свой телефон программы, которые вам предлагают установить незнакомые люди;

— по всем вопросам звонить только по официальному номеру «горячей линии», который указан на обратной стороне банковской карты.





Если у вас пытаются выманить деньги по телефону, то нужно немедленно сообщать об этом в полицию по номеру 102, отметили в ведомстве.

Напомним, это уже не первый случай крупного мошенничества в регионе за последнее время. Так, по данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в начале июня на территории Прикамья было зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег, совершённых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. За сутки пермяки отдали в общей сложности 15 млн руб.

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