Максим Артамонов
Жители Пермского края за сутки перевели мошенникам более 9 млн рублей
Потерпевшим звонили неизвестные люди, которые представлялись «сотрудниками банка»
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, за прошедшие сутки жители Прикамья перевели мошенникам свыше 9 млн руб. Жертвам звонили так называемые «сотрудники банка» и сообщали, что от имени клиента пытаются взять кредит. И чтобы этому помешать, нужно взять встречный кредит и перевести все деньги в «безопасное» место.
В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества полицейские призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к подобным телефонным звонкам.
В ведомстве рекомендуют придерживаться следующих правил:
Если у вас пытаются выманить деньги по телефону, то нужно немедленно сообщать об этом в полицию по номеру 102, отметили в ведомстве.
Напомним, это уже не первый случай крупного мошенничества в регионе за последнее время. Так, по данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в начале июня на территории Прикамья было зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег, совершённых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. За сутки пермяки отдали в общей сложности 15 млн руб.
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