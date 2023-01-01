Максим Артамонов В Пермском крае за сутки жители региона отдали мошенникам более 15 млн рублей Потерпевшими признаны люди от 20 до 67 лет из разных городов региона Поделиться Твитнуть

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, за минувшие сутки на территории Прикамья зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег, совершённых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

При этом в трёх случаях мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Для этого они звонили на стационарные номера пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «решить вопрос» без возбуждения уголовного дела мошенники требовали деньги. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам 390 тыс. руб.



Также за минувшие сутки был зафиксирован всплеск операций по переводу денег со счетов граждан. Потерпевшими оказались люди 20-67 лет, живущие в Кизеле, Соликамске, Карагае и Перми. В общей сложности они перечислили мошенникам 14 млн 660 тыс. руб. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств, отмечают в ведомстве.



В одном случае гражданину сообщили, что мошенники пытаются перевести от его имени деньги на Украину. Поскольку потерпевший находился в психологическом шоке, то перевёл мошенникам около 5 млн руб.

Другим людям в соцсети присылали поздравление с днём рождения и ссылку, где потерпевшего якобы ждал подарок от партнёра. Одна из потерпевших женщин перешла по ссылке, оставила все данные своей банковской карты, сообщила секретный код и лишилась 279 тыс. руб.

В связи с этими фактами полиция в очередной раз напоминает, что банковская карта или банковский счёт — это виртуальный кошелек, и не стоит сообщать информацию по карте неизвестном людям.



Сотрудники полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы сотрудников банков, не сообщать реквизиты своей банковской карты и не совершать с ней сомнительные финансовые операции.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.