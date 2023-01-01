ФАС заподозрила пермский парк «Счастье есть» в нарушении закона о рекламе Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

МАУК "ПермьПарк"

УФАС по Пермскому краю обнаружило подозрительную рекламу на территории парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми. В ней, в частности, содержится информация про «самый большой лабиринт Перми», но критерий, по которому производится сравнение относительно других лабиринтов, не указан, также нет и объективного подтверждения данного тезиса. Всё это противоречит рекламному законодательству, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время Пермским управлением ФАС возбуждено дело в отношении МАУК «Пермьпарк» по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона.

Если организацию признают виновной, ей грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.





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