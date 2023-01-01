Максим Артамонов В Перми обновляют площадь Карла Маркса, где будет установлена памятная стела Её возведут в октябре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

На площади Карла Маркса в Перми начались работы по её обновлению и подготовке к установке памятной стелы «Пермь — город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Строители должны возвести архитектурный ансамбль, который состоит из амфитеатра, стены с мозаикой и стелы. В этом месте будет заменено покрытие, обустроены тротуары, установлены скамьи и вазоны. Территорию планируется озеленить.

К месту размещения стелы будут организованы подходы, чтобы желающие могли возлагать цветы.

Памятную стелу чиновники обещают установить в октябре этого года, в июле подрядчики должны закончить ремонт ул. Сибирской, которая ведёт к площади. При этом саму площадь Карла Маркса могут переименовать.

Стела представляет собой металлическую конструкцию почти 26 м в высоту. Её боковые грани облицуют стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад Перми в достижение Победы.

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