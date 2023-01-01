В Перми банк «Русский Стандарт» оштрафовали за преследование клиента Кредитная организация требовала от заёмщицы вернуть долг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю защитили пермячку от незаконных действий представителей банка АО «Русский Стандарт». Они, пытаясь вернуть просроченную задолженность, начали оказывать на заёмщицу психологическое давление, после чего женщина и обратилась за помощью к судебным приставам.

В частности, женщина сообщила, что представители кредитной организации непрерывно звонили ей и посылали сообщения, угрожали арестом счетов и имущества, обещали вызвать сотрудников МЧС для взлома дверных замков.

В УФССП выяснили, что абонентские номера, с которых осуществлялось взаимодействие с должником, не были зарегистрированы на банк, допустимое количество направленных сообщений было превышено, а в тексте не было обязательной информации о наименовании кредитора, номере контактного телефона и пр.

Зафиксировав все нарушения, приставы подали в суд на кредитную организацию и выиграли дело. При назначении наказания отягчающим обстоятельством стало то, что ранее этот банк неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных противоправных деяний. Кредитную организацию приговорили к штрафу 100 тыс. руб.

Как добавили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, АО дважды пыталось обжаловать данное решение, но вышестоящие судебные инстанции оставили жалобу без удовлетворения.

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