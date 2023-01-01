Пермская «Парма» и американский защитник Си Джей Брайс подписали контракт на сезон Поделиться Твитнуть

Си Джей Брайс

БК «Парма»

26-летний американский защитник Си Джей Брайс подписал контракт с пермским баскетбольным клубом «Парма» на предстоящий сезон, об этом сообщили в пресс-службе БК.

Рост игрока 195 см, вес 92 кг. Студенческие годы Брайс провёл в университете Северной Каролины, выступал за местную команду «UNC Wilmington Seahawks», а также «NC State Wolfpack» в NCAA.

В сезоне 2021/22 года Си Джей провёл в Венгрии, играя за местный БК «Ньиредьхаза». Том он стал лидером команды, в среднем набирая 20.6 очков. Сезон 2022/23 года американский защитник провёл в Германии в составе «s.Oliver Baskets».

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