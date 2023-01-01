С 11 июля остановка «Разгуляй» в направлении Мотовилихи переносится Поделиться Твитнуть

С 11 июля трамвайная остановка «Разгуляй» в направлении Мотовилихинского района Перми переносится от разворотного кольца к дому №2 по ул. Пермской. Об этом сообщили в гортрансе.

В ведомстве пояснили, что перенос позволит удлинить платформу и создать возможности для посадки и высадки пассажиров трехсекционных вагонов. При текущем расположении остановки это сделать невозможно, так как она располагается внутри разворотного кольца.

В направлении центра города остановочный пункт останется на прежнем месте.

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