В Пермском крае скончался топ-менеджер «Уралкалия» Сергею Габову было 57 лет Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 9 июля, скончался руководитель направления по работе с опасными производственными объектами СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» и депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Ему было 57 лет. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

Известно, что Габов трижды избирался в представительный орган власти города.

«Родные, коллеги, друзья, жители не только его депутатского округа, но и всего Соликамска запомнят Сергея Владимировича как человека большой души, безграничной преданности своему делу, профессионала с большой буквы, честного и надёжного», — говорится в информации мэрии.









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