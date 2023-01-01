В Прикамье в ДТП погиб 29-летний мотоциклист Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 9 июля в Нытве Пермского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист — 29-летний местный житель. По информации ГИБДД, двигаясь на высокой скорости по ул. Матигорова на мотоцикле Raptor без номеров, в районе дома №3 водитель допустил наезд на железобетонное ограждение и погиб на месте.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии.

В ГИБДД отметили, что каждый год летом в Прикамье значительно увеличивается количество аварий с участием мотоциклистов. Нередко такие ДТП закачиваются гибелью водителей.





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