Максим Артамонов В Пермском крае скончался старейший житель Муллахан Нурисламов Ему было 108 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чернушинского округа

В Чернушинском городском округе Прикамье на 109 году ушёл из жизни старейший житель региона, ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламович Нурисламов. На этой неделе, 12 июля, ему бы исполнилось 109 лет. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Прощание и похороны будут проходить 10 июля в 11:00 в деревне Урманкуль Казанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.

Напомним, по данным властей, в Пермском крае по состоянию на 1 марта 2023 года проживало 7816 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц. В их числе 262 инвалида и участника войны, 89 жителей блокадного Ленинграда, 199 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 6204 труженика тыла, 1062 вдовы участника Великой Отечественной войны.

При этом год назад в Прикамье проживали 9979 ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан приравненных к ним категорий. А по состоянию на 1 января 2021 года в регионе было 13 985 ветеранов. Таким образом, за два последних года количество ветеранов сократилось практически вдвое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.