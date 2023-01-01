Максим Артамонов В Пермском крае осталось 262 участника Великой Отечественной войны И 6204 труженика тыла Поделиться Твитнуть

Фото из архива

В Пермском крае на 1 марта 2023 года проживало 7816 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц. Об этом во время заседания регионального оргкомитета «Победа» рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Он пояснил, что в их числе 262 инвалида и участника войны, 89 жителей блокадного Ленинграда, 199 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 6204 труженика тыла, 1062 вдовы участника Великой Отечественной войны.

«Единовременные денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы, за счёт средств федерального бюджета установлены в размере 10 тыс. руб. Её получат 262 человека — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. За счёт средств регионального бюджета в соответствии с региональным законодательством по 5 тыс. руб. получат более 6 тыс. человек. Это пермяки, награждённые знаком жителя блокадного Ленинграда, труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма. На эти цели в бюджете края предусмотрены средства в размере 32 млн руб.», — рассказал чиновник.

Год назад, по данным краевых властей, в Пермском крае проживали 9979 ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан приравненных к ним категорий. А на 1 января 2021 года в Прикамье было 13 985 ветеранов.

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