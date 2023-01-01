Максим Артамонов
В Прикамье три человека пострадали при столкновении лодок на Каме
Происшествие случилось на базе отдыха «Политехник»
В Пермском крае при столкновении двух лодок на Каме в районе деревни Сухая Пермского округа (база отдыха «Политехник») пострадали три человека. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.
В ведомстве уточнили, что происшествие на водном объекте случилось 9 июля в 23:30. На место выехали пятеро спасателей и две спецмашины.
Пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.
Всего за последний дни на водных объектах в Пермском крае было зарегистрировано пять происшествий, в результате которых погибли три человека, а травмы получили четыре человека, в том числе один ребёнок. Один человек был спасён.
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