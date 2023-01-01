Максим Артамонов В Прикамье три человека пострадали при столкновении лодок на Каме Происшествие случилось на базе отдыха «Политехник» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае при столкновении двух лодок на Каме в районе деревни Сухая Пермского округа (база отдыха «Политехник») пострадали три человека. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.

В ведомстве уточнили, что происшествие на водном объекте случилось 9 июля в 23:30. На место выехали пятеро спасателей и две спецмашины.

Пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

Всего за последний дни на водных объектах в Пермском крае было зарегистрировано пять происшествий, в результате которых погибли три человека, а травмы получили четыре человека, в том числе один ребёнок. Один человек был спасён.

Одно из последних происшествий на воде случилось 7 июля в акватории Камы в районе п. Пыскор Березниковского городского округа - там утонул местный житель. Для поиска мужчины выехали пять спасателей Пермской краевой службы спасения.





В связи с участившимися несчастными случаями на воде в министерстве территориальной безопасности Пермского края обратились к жителям Прикамья и попросили строго соблюдать требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха у водоёмов.





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