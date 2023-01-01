В Пермском крае в Каме утонул мужчина Тело погибшего пока не найдено Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

В четверг 7 июля в акватории реки Камы в районе п. Пыскор Березниковского городского округа Прикамья утонул местный житель. Для поиска мужчины выехали пять спасателей Пермской краевой службой спасения.

Как сообщили в пресс-службе минтербеза, по прибытии к месту ЧП, водолазами было проведено два спуска, обследовано 1600 кв. м площади дна, тело не обнаружено.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края обратились к жителям Прикамья с просьбой строго соблюдать требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха населения у водоёмов.

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