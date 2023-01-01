Олег Антонов В Прикамье выявлено 695 неисправных автобусов Эксплуатировать запретили 159 Поделиться Твитнуть

фото: ОНФ

С начала года Госавтоинспекция проверила в Пермском крае 19224 автобуса и выявила 695 технически неисправных. В 159 случаях эксплуатация транспортных средств была запрещена. Как сообщили в ОНФ Прикамья, проверки ГИБДД организовывались по инициативе движения, так как жители края неоднократно просили обратить внимание на состояние подвижного состава.

«С начала года в городе и крае возникали случаи возгорания пассажирских автобусов, на что Народный фронт неоднократно обращал внимание органов власти, — заявили в ОНФ. — Наш сигнал помог предотвратить несчастные случаи с участием пассажиров».

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