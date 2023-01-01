ВЭБ.РФ направил 1,7 млрд рублей на покупку 30 новых трамваев для Перми Два вагона уже поступили в краевой центр Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках заключённого концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети в Перми между Дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и компанией «Мовиста регионы» ВЭБ.РФ направил первую сумму в размере 1,7 млрд руб. Она предназначена на поставку в краевой центр 30 новых трамваев «Львёнок». Об этом сообщается на сайте ВЭБ.РФ.

Два новых трамвая уже поступили в Пермь в начале июня. Ещё 28 вагонов придёт до конца 2023 года.

Напомним, в рамках концессионного соглашения в Перми планируется обновить 35 км трамвайных линий, провести реконструкцию трамвайных путей, 7 тяговых подстанций и одного трамвайного депо. Также в город будет поставлено 44 односекционных трамвая «Львенок». Проект будет реализовываться до 2025 года.

Согласно Индексу ВЭБ.РФ, средний возраст трамваев в Перми сейчас составляет 16 лет.

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