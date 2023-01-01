После ДТП в Пермском крае госпитализированы два человека Они в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Кунгур

В Пермском крае вечером 7 июля на 66 км трассы Пермь—Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Mazda 6 и пятидверная «Нива».

На фото видно, что удар во время аварии был такой силы, что «Нива» «подлетела» и рухнула сверху на дорожное ограждение. На месте происшествия было организовано реверсивное движение, автомобильная пробка растянулась на 15 км.

Как сообщает ВЕТТА, в ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в Кунгурскую центральную городскую больницу. Их состояние тяжёлое.

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