В Пермском крае ужесточили требования к компаниям-претендентам на реализацию проектов КРТ В частности, у руководителя и главбуха не должно быть непогашенных судимостей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края утвердило перечень дополнительных требований к участникам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Прикамье. Документ опубликован на портале деловой информации.

В частности, в проекты КРТ не будут допускаться компании, чьи руководители и главные бухгалтеры имеют непогашенные судимости за уголовные преступления в сфере экономики или против госвласти, или в отношении них всё ещё действуют наказания в виде лишения права заниматься определённой деятельностью в сфере строительства или дисквалификация.

Не сможет заключить договор о КРТ организация (или её дочерние общества), которая является застройщиком проблемного объекта (долгостроя), за исключением случаев, когда компания приняла на себя обязательства по достройке такого объекта.

К комплексному развитию территории теперь допустят только организации, которые имеют опыт возведения объектов капстроительства в совокупном объёме не менее 25% от объёма строительства, предусмотренного проектом договора о КРТ, в течение 3 лет, предшествующих дате торгов.

Претенденты также должны иметь успешный опыт в строительстве социальной инфраструктуры за последние пять лет.

Контроль исполнения постановления возложен на министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

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