В Перми мобильные агенты стали контролировать оплату проезда ещё на пяти автобусных маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми мобильные агенты стали обслуживать автобусы ещё пяти маршрутов: № 15, 32, 60, 64 и 80. Ранее они не входили в число направлений, где регистрировалось много безбилетников. Об этом сообщают «Вести-Пермь».

Напомним, с мая в Перми проводится эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество «зайцев». В транспорте начали работать мобильные агенты. Они контролируют оплату проезда и продают билеты во всех трамвайных, а также автобусных маршрутах № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77.

В день на линию выходят по 6-8 специалистов. В среднем они продают по 1,2 тыс. билетов, хотя по плану должны реализовывать в два раза больше.

Сейчас в Перми свыше 90% общественного транспорта работает без кондукторов, а количество безбилетных пассажиров составляет более 20%.

В середине июня чиновники дептранса, подводя итоги работы мобильных агентов-кондукторов, рассказали, что безбилетники от них убегают.

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