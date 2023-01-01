С начала лесопожарного сезона в Прикамье зарегистрировано 77 лесных пожаров В течение первых суток ликвидированы 95% возгораний Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский лесопожарный центр

В Пермском каре с начала лесопожарного сезона зарегистрировано 77 лесных пожаров. Возгорания охватили площадь 177,78 га. Об этом сообщили в минприроды региона. В ведомстве добавили, что 95 % лесных пожаров были ликвидированы в течение первых суток.

Отслеживать ситуацию специалистам в том числе помогает система видеонаблюдения «Лесохранитель». Это 40 видеокамер, ведущих круглосуточный мониторинг на территории 3 млн га леса

«С начала года отработано 112 термоточек, из них подтвердились 13 как лесные пожары. Благодаря системе видеонаблюдения «Лесохранитель» обнаружено 26 лесных пожаров, предотвращено 12 случаев возникновения лесных пожаров при угрозе распространения огня на территорию лесного фонда с сопредельных территорий», — добавили в минприроды.

Напомним, в Пермском крае до 10 сентября установлен особый противопожарный режим в лесах. В этот период запрещается разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, а также разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

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