В Кировском районе Перми начался снос шести расселённых аварийных домов Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми начался снос сразу шести расселённых аварийных домов по улицам Байкальская, 22 и 24, Юнг Прикамья, 38, Ушакова, 27, 29 и 31. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в горадминистрации, расселённый дом по ул. Байкальской, 24 был обрушен ранее МБУ «Полигон» с использованием специализированной техники. Сейчас подрядчик вывозит мусор, образовавшийся в результате демонтажа.

В городском управлении жилищных отношений добавили, что всего из указанных домов расселили 245 жителей. Все они либо получили другие жилые помещения, либо денежное возмещение.

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