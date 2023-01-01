Галине Кокоулиной вручили благодарность за большой вклад в развитие филармонической деятельности Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В Московской филармонии 1 июня прошёл XVI съезд Союза концертных организаций России (СКОР), в котором приняли участие руководители региональных филармоний, концертных учреждений и самостоятельных коллективов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития филармонической деятельности в регионах страны, в том числе — стратегия развития региональных отделений СКОР, вопросы расширения деятельности Виртуальных концертных залов (ВКЗ) и создания в регионах страны проектных офисов ВКЗ.

Президент СКОР, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов подвёл итоги проведения Всероссийского конкурса лучших практик ВКЗ, победителями которого стали Свердловская и Пермская филармония.

Заместитель Министра культуры РФ Андрей Малышев вручил директору Пермской филармонии Галине Кокоулиной и всему коллективу учреждения благодарность за победу в конкурсе лучших практик Виртуальных концертных залов и большой вклад в развитие филармонической деятельности.

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