В Перми состоялся всероссийский форум «Строим цифровой регион» Поделиться Твитнуть

В технопарке Morion Digital 7 июля состоялся всероссийский форум «Строим цифровой регион». В нём приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и др. Во время форума представители органов власти, бизнеса и эксперты обсудили первоочередные задачи, которые стоят сегодня в части развития строительной отрасли и её цифровизации.

Отметим, что форум «Строим цифровой регион» стартовал в Перми 6 июля. В мероприятии приняли участие порядка 300 экспертов из 50 регионов страны. Это одно из событий деловой программы 300-летнего юбилея Перми.

Во время форума Дмитрий Махонин представил опыт внедрения цифровизации в основные сферы деятельности на территории региона. Он подчеркнул, что Пермский край ежегодно улучшает свои позиции по достижению цифровой зрелости среди регионов России — сегодня Прикамье находится на 11 месте в стране.

«В Прикамье выстроена вертикаль цифровой трансформации, а в прошлом году в регионе появился институт муниципальных руководителей цифровой трансформации. В этом году запустили интерактивную информационную панель, в которой ведётся оценка территорий по цифровой трансформации. Работа по укреплению наших позиций в сфере модернизации ЖКХ и строительства может быть ещё более эффективной благодаря подобным мероприятиям, обмену опытом и лучшими практиками с коллегами из других регионов», — заявил Дмитрий Махонин.

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул особую значимость форума как площадки для выработки решений, в том числе с представителями отрасли.

«Дискуссия, которая состоялась у нас в Перми с регионами, разработчиками и заказчиками, — отличная возможность для нас и Минстроя получить обратную и структурированную связь, узнать, какие есть болевые точки, какие приоритеты мы должны скорректировать», — отметил Максут Шадаев.

Также эксперты определили несколько основных реперных точек для развития цифровизации строительства: ускорение темпов внедрения отечественного программного обеспечения и создание новых программных продуктов, учёт требований всех участников рынка (строителей, эксплуатантов и государства). Кроме того, они отметили важность перехода ведения исполнительной документации с бумажных носителей на единый цифровой документооборот, чтобы обеспечить единое сквозное бесшовное взаимодействие застройщика, подрядчика и органов госстройнадзора.

Отметим, что стратегическим партнёром форума выступает АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торговые марки «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). Уполномоченный представитель президента компании Александр Мотрич отметил, что работа на форуме показала — выбранная тема очень актуальна и востребована всеми сторонами процесса.

«Интерес вызывает желание, в первую очередь, что-то поменять. Это импульс к поиску возможностей. Мы увидели лишь краешек возможностей, которые нас окружают, но их на самом деле гораздо больше. И все участники форума уже запустили цикл, который приведёт к тому, что мы начнём реально что-то делать и менять. Мы готовы в этом вам помогать», — отметил Александр Мотрич.

Итогом работы форума «Строим цифровой регион», помимо обмена опытом, станет резолюция. В неё войдут рекомендации по дальнейшим действиям для оптимизации в сфере цифровизации строительства, которые могут быть распространены на все регионы страны, а также законодательные инициативы, предлагаемые к реализации. Она будет представлена профильным ведомствам правительства РФ для дальнейшего изучения, детальной проработки и применения.

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