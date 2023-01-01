В Перми 9 июля после фестиваля «Переработка» будут организованы специальные автобусные рейсы Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 9 июля, в 21:30, после окончания концерта в рамках фестиваля «Переработка», будут организованы дополнительные рейсы автобусов по улицам Ленина и Петропавловской. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, от остановки «Улица Попова» будут следовать маршруты №10 до микрорайона Нагорный, №14 до улицы Маяковского, №50 до микрорайона Парковый. От остановки «Улица Попова» автобусный маршрут №60 проследует в Кировский район.

По улице Петропавловской автобусные маршруты отправятся от остановочного пункта, который находится в районе улицы Осинской. Автобус №14 отправится в направлении микрорайона Юбилейный, №50 – до микрорайона Крохалева, №51 – до микрорайона Владимирский и №68 – в направлении микрорайона Садовый.

Дополнительные рейсы будут отправляться по маршрутам по наполняемости автобусов. При этом автобусы заранее на парковочных местах будут ожидать окончания мероприятия для отправки. Посадка в неустановленных местах осуществляться не будет.

Кроме того, в направлении Кировского района дополнительные рейсы будут организованы на маршрутах №15 и №20, в направлении Орджоникидзевского района на маршруте №53. Также автобусные и трамвайные маршруты продолжат работу в рамках установленного расписания.

В департаменте транспорта администрации Перми обращают внимание, что на период проведения праздничных мероприятий 9 июля перекрытия движения транспорта по улицам Ленина и Петропавловская не планируется. Однако при большом скоплении людей, в целях обеспечения безопасности пешеходов, могут быть введены временные ограничения движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.