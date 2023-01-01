В Перми обвиняемого в убийствах женщины и ребёнка из Башкирии приговорили к пожизненному сроку Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы ранее неоднократно судимого жителя Перми за убийство женщины с малолетним ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом и следствием было установлено, что обвиняемый за 100 тыс. руб. стал исполнителем убийства молодой женщины и её 5-летнего ребенка из Башкортостана. На преступление его уговорила знакомая, страдающая тяжёлым хроническим психическим расстройством. С жертвой они ранее отбывали наказание.

Соучастники разработали план убийства. Под предлогом совместного отдыха злоумышленники пригласили жертву в Пермь, а после её вместе с ребёнком привезли в заранее арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина совершил убийство потерпевшей, а после задушил её дочь.

Чтобы избавиться от следов преступления, соучастники вывезли тела в лес вблизи места преступления и закопали в заранее приготовленной яме. Орудие преступления и личные вещи потерпевших выбросили в Каму недалеко от места убийства.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Также уголовное дело в отношении женщины-организатора данного преступления о применении к ней принудительных мер медицинского характера находится на рассмотрении в краевом суде.

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