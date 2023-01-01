В Перми на Коммунальном мосту образовалась большая автомобильная пробка Причиной затора стал сломавшийся автобус Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На Коммунальном мосту Перми днём 7 июня образовалась большая автомобильная пробка длиной более 4 км. Движение транспорта, по данным сервиса «Яндекс Карты», было затруднено от ул. Спешилова до ул. Попова в оба направления. Причиной затора, как сообщают водители, стал сломавшийся междугородный автобус.

В департаменте транспорта мэрии Перми сообщали о задержке движения автобусов 11 маршрутов: № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60. Отставание от графика составило 20 минут.

По данным на эту минуту, пробки на мосту уже нет. Движение затруднено только по участку ул. Попова в направлении Закамска от ул. Ленина до ул. Монастырской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.