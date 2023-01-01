Максим Артамонов В Пермском крае птицефабрики начали работать в закрытом режиме Это связано с птичьим гриппом, который был обнаружен в Соликамске Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми состоялась встреча руководителей регионального Управления Россельхознадзора с представителями птицефабрик Пермского края. Совещание было посвящено распространению птичьего гриппа, выявленному в Прикамье в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

На совещании присутствовали также министр краевого агропромышленного комплекса Павел Носков и советник руководителя Федерального центра охраны здоровья животных Сергей Беляев.

Ранее, 30 июня, на территории Соликамского городского округа был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим было принято решение, что птицефабрики региона должны работать в закрытом режиме внутренней биобезопасности. Сейчас на территорию этих предприятий запрещён допуск посторонних.

Кроме этого, птицефабрикам рекомендовано соблюдать правила содержания птиц на предприятиях закрытого типа, а руководители предприятий не должны допускать распространение синантропной птицы на территории своих птицефабрик.

Сотрудникам предприятий поручено проводить мониторинг низкопатогенного гриппа птиц по специальному плану-графику отбора проб.





Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная, особо опасная болезнь, которая передаётся человеку от птиц. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе домашние и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки).









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