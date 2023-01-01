Максим Артамонов
В Пермском крае птицефабрики начали работать в закрытом режиме
Это связано с птичьим гриппом, который был обнаружен в Соликамске
В Перми состоялась встреча руководителей регионального Управления Россельхознадзора с представителями птицефабрик Пермского края. Совещание было посвящено распространению птичьего гриппа, выявленному в Прикамье в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.
На совещании присутствовали также министр краевого агропромышленного комплекса Павел Носков и советник руководителя Федерального центра охраны здоровья животных Сергей Беляев.
Ранее, 30 июня, на территории Соликамского городского округа был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим было принято решение, что птицефабрики региона должны работать в закрытом режиме внутренней биобезопасности. Сейчас на территорию этих предприятий запрещён допуск посторонних.
Кроме этого, птицефабрикам рекомендовано соблюдать правила содержания птиц на предприятиях закрытого типа, а руководители предприятий не должны допускать распространение синантропной птицы на территории своих птицефабрик.
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