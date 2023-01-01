Максим Артамонов
В Соликамске введён карантин из-за птичьего гриппа
Губернатор подписал соответствующий указ
В Соликамском городском округе была обнаружена павшая чайки. Анализы показали, что она заражена высокопатогенным гриппом птиц. Мёртвая чайка была обнаружена в районе зоны отдыха «Соляна верста». В связи с этим на территории введён карантин, сообщили в пресс-службе краевого минагро.
«Отобранный патологический материал направили в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр», где подтвердили высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим установлены ограничительные мероприятия (карантин) на отдельной территории Соликамского городского округа», — рассказали в ведомстве.
Губернатор Пермского края 30 июня подписал указ о введении карантина. Сейчас Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения заболевания.
Владельцев домашней птицы просят содержать её безвыгульно, без доступа грызунов и использовать для кормления термически обработанные корма, чтобы не допустить заноса инфекции.
Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная, особо опасная болезнь, которая передаётся человеку от птиц. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе домашние и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки).
В ведомстве отмечают, что инфекция обычно протекает молниеносно, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов.
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