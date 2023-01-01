Здание старого аэровокзала Перми собираются снести На этом месте могут построить грузовой хаб Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В АО «Международный аэропорт Пермь» отказались от планов приспособить старый терминал Большого Савино (закрылся пять лет назад) под хранение трапов и снегоуборочной техники. Здание площадью около 4 тыс. кв. м снесут. Его уже отрезали от всех инженерных коммуникаций.

Приспособление здания для нужд современного использования потребовало бы глобальной реконструкции (от полного разбора кровли до стен и фундамента) и, следовательно, больших затрат, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на руководство АО.

После демонтажа участок могут использовать для стоянки самолётов или под размещение грузового хаба.

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