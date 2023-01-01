В Пермь приехал глава ДНР Денис Пушилин
Он принимает участие в работе форума «Строим цифровой регион»
В Пермь прибыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он принимает участие в работе первого всероссийского форума «Строим цифровой регион». Мероприятие проходит в краевом центре.
Пушилин также проведёт встречу с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.
Денис Пушилин возглавил ДНР в 2018 году. 21 февраля 2022 года подписал со стороны ДНР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. С 4 октября прошлого года стал руководителем республики в составе РФ.
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