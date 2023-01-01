Максим Артамонов В администрации Перми ответили на претензии прокуратуры по поводу благоустройства в Черняевском лесу Чиновники сообщили, что состояние деревьев ежедневно контролируется Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми прокомментировали претензии со стороны Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры по поводу повреждённых корней деревьев в Черняевском лесу во время работ по благоустройству. Представление от надзорного органа было получено 6 июля. Сейчас оно рассматривается сотрудниками МКУ «Пермское городское лесничество» и управления.

«Работы по обустройству беговых и велосипедных маршрутов проводятся в границах существующей дорожно-тропиночной сети на участках без травяного покрова. Для минимизации воздействия на скелетные корни деревьев были приняты следующие меры: отступление от стволов деревьев не менее 50-70 см и ограничение глубины выемки грунта в 10 см (при толщине покрытия 30 см). При проведении работ используется малогабаритная техника и ручной труд», — рассказали в управлении по экологии и природопользованию.

При этом, по словам чиновников, состояние деревьев на участках работ ежедневно контролируют сотрудники МКУ «Пермгорлес», и если состояние зелёных насаждений начнёт ухудшаться, будут приняты все необходимые меры в рамках лесного законодательства, чтобы избежать деградации лесных экологических систем.

На сегодняшний день в Черняевском лесу разрешено строительство и реконструкция инженерных сооружений, линейных объектов, связанных с выполнением ООПТ своих функций и задач. Строительство пешеходных и велосипедных дорожек также разрешено, в соответствии с Положением об ООПТ «Черняевский лес».

В управлении по экологии и природопользованию Перми отмечают, что «технологический процесс текущих работ построен таким образом, чтобы минимизировать воздействие на лесные экосистемы». При этом чиновники признают: полностью исключить подрезку корней не представляется возможным, потому что их много даже на ландшафтных полянах.

В целом работы по обустройству Черняевского леса «проводятся для предотвращения разрушения экосистемы леса и снижения рекреационной дегрессии».

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в природоохранную прокуратуру чиновники пообещали сообщить в установленный срок, в течение месяца.

Напомним, на этой неделе прокуратура нашла нарушения при проведении работ в Черняевском лесу — подрядчик повредил корни деревьев во время строительства беговых дорожек и деревянных настилов. Их установка началась в Черняевском лесу в январе этого года, а контролировать этот процесс должны были «Пермское городское лесничество» и «Пермблагоустройство».

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