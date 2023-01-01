В Перми подрядчик завершает капремонт фасадов домов на «гостевом маршруте» Все работы обещают закончить до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Перми подрядчик завершает капитальный ремонт фасадов по ш. Космонавтов, 112, ул. Локомотивной, 114 и Малкова, 20 в районе Гознака. Эти дома входят в «гостевой маршрут» — путь следования из аэропорта Большое Савино в центр города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства,

Работы по этим домам находятся в финальной стадии. Рабочие заканчивают монтаж энергоэффективных фасадов и остекления лоджий в едином стиле.

Кроме того, продолжается ремонт фасадов домов по ул. Малкова, 14, 16, 18 и ул. Локомотивной, 8. На объектах по этим адресам уже выполнено более 70% работ, а к концу года их обещают сдать в эксплуатацию. В том числе подрядчик уже капитально отремонтировал крыши этих домов, заменив деревянные конструкции, кровельные покрытия, а также слуховые окна и снегозадержатели.

Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства

На всех объектах ведётся строительный контроль. Гарантия на работы составляет пять лет. Если в течение этого срока будут выявлены дефекты, то подрядчик должен устранить всё за свой счёт, пояснили в ведомстве.

«Гостевой маршрут» — это дорога из аэропорта Большое Савино в центр Перми. На трёх улицах, которые формируют первое впечатление гостей Перми, к юбилею города власти решили отремонтировать в едином стиле фасады и крыши домов.

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