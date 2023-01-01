Власти Перми согласовали колерный паспорт жилого дома на «гостевом маршруте» Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт жилого дома № 8 по ул. Локомотивной (на фото). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В целях создания единого архитектурного ансамбля на ул. Локомотивной типовой дом хрущёвской постройки будет облицован фиброцементными панелями в бело-коричневой гамме, его стилистические решения будут соподчинены архитектурному решению жилого комплекса «Дуэт», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что дом входит в перечень зданий «гостевого маршрута», который ведёт из аэропорта Большое Савино в центр Перми. Здесь на трёх улицах, которые формируют первое впечатление гостей Перми, к юбилею города власти решили отремонтировать в едином стиле фасады и крыши домов. Так, к 2023 году на ул. Малкова работы пройдут на домах № 14, 16, 18, 20, на ул. Локомотивной — № 8, на шоссе Космонавтов — № 110, 112 и 114.

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