В Березниках вынесли приговор похитителям 200 тонн продукции промышленного предприятия Общая сумма причинённого вреда превысила 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Березниках Пермского края городской суд вынес обвинительные приговоры семи сотрудникам местного промышленного предприятия, которые в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений признаны виновными в кражах и покушениях на кражи, совершённых организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники с декабря 2019-го по май 2020 года похитили с территории организации более 200 тонн индустриального масла с целью его дальнейшего сбыта и получения незаконной прибыли. Также соучастники пытались вывезти ещё 16 тонн сырья, однако были пойманы.

Сумма причинённого вреда превысила 7 млн руб.

Суд, с учётом полного возмещения ущерба, приговорил виновных к различным срокам наказания от 4,5 лет до 3 лет 2 месяцев условно с испытательными сроками и штрафами от 200 до 900 тыс. руб.

Также ранее были осуждены ещё два участника преступной группы, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

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