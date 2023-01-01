В рамках весеннего призыва в войска отправлено более 2,5 тысячи новобранцев из Пермского края Призывная кампания должна завершиться к 15 июля Поделиться Твитнуть

В рамках весеннего призыва из Пермского края к месту прохождения службы отправлены уже более 2,5 тыс. молодых людей. Об этом стало известно в ходе визита Уполномоченного по правам человека в регионе Игоря Сапко на сборный пункт Военного комиссариата Пермского края. Напомним, всего в рамках призывной кампании, которая завершится 15 июля, в войска должны отправиться более 3 тыс. новобранцев из Прикамья.

Омбудсмен поинтересовался у призывников, есть ли жалобы. Их и каких-либо просьб от молодых людей не поступило. Во время обхода помещений сборного пункта Уполномоченный отметил недостаточное освещение в туалете и медицинском блоке, неисправность части кранов в умывальной комнате. Также Игорь Сапко обратил внимание на отсутствие информации на стенде с контактами приёмной Уполномоченного. Все замечания он пообещал передать в Военную прокуратуру Пермского гарнизона.

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