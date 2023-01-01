Алёна Бронникова Музей PERMM оценил стоимость транспортировки экспонатов и имущества в 1,2 млн рублей Конкурс состоится в июле Поделиться Твитнуть

фото: 2ГИС

Музей современного искусства PERMM в июле определит подрядчика для транспортировки имущества и музейных экспонатов для переезда на ул. Крисанова, 4. Соответствующая информация появилась 6 июля в плане-графике на сайте региональной информационной системы в сфере закупок Пермского края.

Согласно указанным данным, начальная цена определена в размере 1,2 млн руб. Планируемый срок окончания исполнения контракта — ноябрь текущего года. Главным распорядителем бюджетных средств указано министерство культуры Прикамья.

Напомним, в январе стало известно, что Музей современного искусства PERMM переедет в здание по ул. Крисанова, 4, где ранее находился автосалон компании «Телта МБ». Открытие запланировано на 15 сентября 2023 года. В июне бывший арендатор окончательно покинул помещения, и музей смог приступить к реновации здания. Стоимость его аренды составит около 70 млн руб. в год. В новом помещении существенно большие площади для экспозиций — 7200 кв. м против нынешних 3900 кв. м на бульваре Гагарина, 24, откуда музей планирует съехать в августе.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.