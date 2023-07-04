Алёна Бронникова Полиция Перми проводит проверку по факту сообщения о стрельбе в Свердловском районе Мужчина стрелял металлическими шариками по детской площадке Поделиться Твитнуть

Telegram-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости"

В Свердловском районе Перми 4 июля мужчина из окна стрелял металлическими шариками по детям, гуляющим на площадке, пострадала девочка. Информация появилась в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Как сообщил автор поста, произошло всё в районе ТРК «Семья», один из шариков попал девочке в голову, и её увезли на скорой.

В ГУМВД по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

«В отдел полиции № 7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по г. Перми 04.07.2023 поступила информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней. Полицейские выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — прокомментировали в ведомстве.





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