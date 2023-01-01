В Пермь приехал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев Он примет участие в первом всероссийском форуме «Строим цифровой регион» Поделиться Твитнуть

Максут Шадаев

Иван Петров

В Пермь приехал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 7 июня он примет участие в пленарной сессии открывшегося сегодня в Перми всероссийского форума «Строим цифровой регион».

Мероприятие также посетят замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В итоговой резолюции будут представлены законодательные инициативы и эффективные практики регионов, которые могут быть распространены по остальным субъектам страны.

Всего на двухдневный форум собралис ь более 300 представителей органов власти, бизнеса и заказчиков в сфере ЖКХ. Их цель — обсудить основные вопросы и тренды строительной отрасли по четырём тематическим направлениям — «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация» и «Управление».

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