В Пермь приехал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев
Он примет участие в первом всероссийском форуме «Строим цифровой регион»
В Пермь приехал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 7 июня он примет участие в пленарной сессии открывшегося сегодня в Перми всероссийского форума «Строим цифровой регион».
Мероприятие также посетят замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В итоговой резолюции будут представлены законодательные инициативы и эффективные практики регионов, которые могут быть распространены по остальным субъектам страны.
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