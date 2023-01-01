Алёна Бронникова В течение двух дней в Перми пройдёт первый всероссийский форум «Строим цифровой регион» Более 300 экспертов обсудят тренды строительного сектора Поделиться Твитнуть

В Перми 6 июля в рамках деловой программы к 300-летию краевой столицы стартовал первый всероссийский форум «Строим цифровой регион». Более 300 представителей органов власти, бизнеса и заказчиков в сфере ЖКХ соберутся, чтобы обсудить в течение двух дней основные вопросы и тренды строительной отрасли по четырём тематическим направлениям — «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация» и «Управление».

На открытии форума замдиректора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Юрий Зарубин определил главную цель мероприятия. Он сообщил, что в рамках обсуждений необходимо выяснить, что мешает успешному процессу цифровизации строительства, какие нужны изменения в законодательстве и какие нужны решения для качественного изменения жизни граждан. В своём выступлении зампредседателя краевого правительства Алексей Черников отметил, что на одной площадке собрались представители более 50 регионов России, и рассказал о предстоящих мероприятиях.

«Мы подготовили серьёзные доклады и мероприятия, чтобы обсудить текущую проблематику отрасли, выработать пути решения и предложить Правительству РФ рассмотреть выявленные проблемы с целью разработки единой методики для регионов страны. Это является наиболее актуальным в период структурных изменений в экономике, направленных на достижение технологического суверенитета», — сообщил он.

С приветственным словом выступил и Александр Мотрич, уполномоченный представитель президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» в Перми и Пермском крае. Компания является стратегическим партнёром форума.

«Мы очень рады в очередной раз принимать у себя в гостях форум такого масштаба. То, что сейчас здесь происходит, очень важно как для Перми, в честь её трёхсотлетия, так и для компании. "ЭР-Телеком" — одна из основополагающих технологических компаний страны, является основным поставщиком технологий, в том числе для строительной отрасли. У нас есть чем удивить и заинтересовать партнёров», — подчеркнул он.

Во второй день, 7 июля пройдёт несколько мероприятий. Одним из ключевых станет пленарная сессия, трансляция которой будет вестись в группе «Пермский край» ВКонтакте. В сессии примут участие глава минцифры РФ Максут Шадаев, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В итоговой резолюции будут представлены законодательные инициативы и эффективные практики регионов, которые могут быть распространены по остальным субъектам страны.

Представители Прикамья расскажут об использовании технологии обработки больших массивов данных (BigData) в управлении проектами. Для молодых специалистов пройдут соревнования по разработке новых сервисов для резидентов умных зданий, сотрудников управляющих организаций и застройщиков «Строим цифрой».

Кроме того, эксперты «ЭР-Телеком Холдинг» расскажут об основных направлениях применения IoT-решений: «умное» городское освещение, контроль удалённых объектов и потребления энергоресурсов, контроль объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение уровня жизни населения. В Перми компания реализует проекты «Умный свет», «Эффективный энергоучёт», «Безопасный двор». Более 400 пермских образовательных учреждений оснащены индивидуальными приборами учёта энергоресурсов для сокращения их расходов.

Также на форуме можно ознакомиться с эффективными ИТ-практиками в строительстве таких крупных компаний по цифровизации отрасли строительства в России, как «ЭР-Телеком Холдинг», NtechLab и «Мой Офис».

Ранее Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край занимает лидирующие позиции по цифровой трансформации и имеет высокий уровень цифрового потенциала. Благодаря этому регион может стать точкой притяжения для ИТ-специалистов и местом для обмена опытом.

«Применение цифровых возможностей в строительной сфере позволит нам сделать градостроительный блок максимально прозрачным и эффективным. Для нас — заказчика строительства большого числа объектов социальной сферы — одна из главных задач заключается в повышении качества выполнения работ компаниями при разумной экономии бюджетных средств. Помимо этого, мы стремимся создавать для бизнеса условия, при которых компании будут максимально эффективно работать и развиваться», — отметил глава региона.

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