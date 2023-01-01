Алёна Бронникова Производственный травматизм в Пермском крае сократился на 27% За полгода на рабочих местах погибли пять человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2023 года в Прикамье завершилось расследование 21 случая производственного травматизма. Процент пострадавших снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, количество смертей осталось на том же уровне — и в 2022-м, и в текущем году за первое полугодие погибло пять человек. Такие данные публикует краевая Государственная инспекция труда.

«Наибольшее количество несчастных случаев на производстве зарегистрировано в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве. Работники получали травмы в результате: удара при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли, падения с высоты», — сообщает ведомство.

Причиной несчастных случаев чаще всего становится нарушение трудового распорядка и дисциплины сотрудниками. Также нередки случаи неправильно организованного производства работ и несовершенства технологического процесса. Кроме того, в ходе расследования выявляют и недостатки в подготовке работников по охране труда.

«Новый компаньон» рассказывал об одном из случаев на производстве с летальным исходом. В Чернушинском округе 12 мая при разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана сотрудник коммерческой организации получил травмы, от которых скончался на месте. Происшествием заинтересовался следком.





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