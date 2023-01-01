Елена Синица Следком заинтересовался гибелью рабочего на производстве в Чернушинском округе Следователи осмотрели место происшествия Поделиться Твитнуть

В Чернушинском городском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По предварительным данным, все случилось 12 мая при разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана. В ходе этих работ сотрудник коммерческой организации получил травмы, от которых скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествие, изъяли документацию у организации. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти.

По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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