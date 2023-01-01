В Пермском крае рабочий получил смертельную травму на производстве Гострудинспеция приступила к расследованию несчастного случая Поделиться Твитнуть

Как сообщили в государственной инспекции труда по Пермскому краю, 12 мая на Жуковском месторождении Чернушинского округа Прикамья при разгрузке автокраном длинномерного груза работник ООО «Логоком» получил смертельную травму.

«В настоящее время формируется комиссия для установления обстоятельств и причины происшедшего несчастного случая», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После того, как расследование закончится, инспекция примет меры административного характера, кроме того она направит материалы в следственные органы.

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