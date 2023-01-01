В Прикамье растёт число выданных автокредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне рынок автокредитования побил рекорд продаж — клиенты российских банков получили 125 млрд руб. на приобретение автомобилей. Всего за первое полугодие банки предоставили 600 млрд руб. автокредитов. Рост по этому показателю наблюдается и в Прикамье.

Клиенты ВТБ в Пермском крае в июне оформили автокредиты на 362 млн руб. Этот показатель на 40% превышает результаты мая. Всего с начала года заёмщики в регионе получили в ВТБ на приобретение автомобилей 1,2 млрд руб. — в два с половиной раза больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Средний чек сделки составляет 1 млн руб. — по сравнению с первой половиной прошлого года он снизился примерно на 10%.

«Несмотря на старт сезона летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Причём в нашем регионе темп прироста автокредитования оказался существеннее среднероссийского. Во многом такая динамика — как в целом по стране, так и в Прикамье — связана с активной реализацией отложенного с прошлого года спроса, когда некоторые клиенты решили дождаться стабилизации рынка. Также на востребованность автокредитов влияет всё более массовое проникновение китайских автобрендов и расширение отечественного производства. При этом основную долю в кредитных сделках — порядка 75% — по-прежнему занимают машины с пробегом», — отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Наибольшей популярностью у клиентов ВТБ пользуются автомобили Lada — c ними в январе-июне банк проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda — 7,6%, Hyundai — 7,1%. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).





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