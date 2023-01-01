Максим Артамонов В Перми пока не будут сносить жилой дом по улице Попова, 57 По решению суда он не признан аварийным Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми признал незаконным распоряжение городской администрации о признании многоквартирного дома по ул. Попова, 57 аварийным. В связи с этим включить дом в программы расселения (получить финансирование на выплату собственникам возмещения) и организовать снос дома сейчас нельзя. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В июле прошлого года администрация Перми утвердила новую планировку территории рядом с Центральным рынком. Планировалось, что в квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, снесут дом по ул. Попова, 57, а на его месте построят велосипедную дорожку и тротуар.

При этом говорилось, что проезжая часть существенно расширяться не будет. В департаменте градостроительства и архитектуры отметили, что «створ ул. Попова на участке от ул. Луначарского по ул. Пушкина будет совпадать со створом на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского», и это ускорит проезд транспорта.

Однако эксперты раскритиковали новую планировку квартала у Центрального рынка. Они назвали это решение ошибочным и заявили, что в целом планировка квартала оставляет впечатление хаотичной застройки.

Строительство дома по ул. Попова, 57 было закончено в 1951 году, и вскоре после сдачи он получил народное название «Актёрский дом». Здесь долгое время жили работники пермских театров, а также редакторы газет и учёные. Известно, например, что здесь жила известная артистка Нина Корниенко, часто бывал Георгий Бурков, одну из комнат на первом этаже занимал будущий режиссёр Марк Захаров. На первом этаже этого здания находится старейший в Перми магазин подержанных книг — «Букинист».

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