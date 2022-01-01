Мария Сыропятова Пытаются выжать двести процентов Эксперты раскритиковали планировку квартала у Центрального рынка Поделиться Твитнуть

В Перми утвердили новую планировку территории рядом с Центральным рынком. В квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, снесут дом по ул. Попова, 57, построят на его месте велосипедную дорожку и тротуар. Проезжую часть существенно расширять не станут. В департаменте градостроительства и архитектуры отметили, что «створ ул. Попова на участке от ул. Луначарского по ул. Пушкина будет совпадать со створом на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского», это ускорит проезд транспорта. Также немного скорректируют линию границы проезжей части по ул. Пушкина.

В городском департаменте транспорта заявили, что изменение маршрутов движения общественного транспорта в районе этого квартала не планируется. Ожидается, что и пассажиропоток общественного транспорта останется на том же уровне, что и сейчас.

«Красные линии под размещение квартального проезда от ул. Пушкина до ул. Луначарского обусловлены необходимостью обеспечения внутриквартальных транспортных связей и обеспечением транспортной доступности объектов внутри квартала без задействования магистральных городских улиц. Данный объект не предназначен обеспечивать транзитное движение транспорта. Вопросы, связанные с прогнозной интенсивностью движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, будут отрабатываться на этапе проектно-изыскательских работ по реконструкции конкретных дорожных объектов», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта.

«Новый компаньон» также обратил внимание, что существенной особенностью планировки квартала является крупный (14,8 тыс. кв. м) земельный участок под строительство средней школы и возведение многоквартирного дома высотой до 30 этажей, при этом рядом уже построены или строятся несколько многоэтажек.

«Расширение» улиц Пушкина и Попова

Эксперты с сожалением отметили, что ожидаемого расширения ул. Попова между ул. Луначарского и Пушкина на одну полосу по направлению к кольцу у Центрального рынка проектом планировки не предусмотрено. Хотя на месте велодорожек и освещения она и могла бы появиться без существенных затрат. Строительство 30-этажки сделает невозможным расширение ещё на одну полосу и ул. Пушкина в направлении от ул. Попова к ул. Борчанинова.

«Сохранение на ул. Пушкина по одной полосе движения в каждую сторону является ошибкой, — считает бывший начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. — Ранее полученные результаты моделирования показывают, что после строительства моста через Данилиху по ул. Крисанова с новой развязкой при пересечении с ш. Космонавтов резко должен вырасти спрос на движение по ул. Пушкина. При этом концепция развития дорожного движения вокруг территории ЦКР предполагала, что ул. Пушкина в перспективе должна открываться для движения всех видов транспорта. И по одной полосе движения в обе стороны здесь совершенно недостаточно. Ранее мы исходили из того, что ул. Пушкина на протяжении от ул. Крисанова до ул. Островского должна быть доведена до габаритов по две полосы движения в каждую сторону. Сейчас это не так. Можно было бы пожертвовать частью газона и получить дополнительную востребованную полосу движения».

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов считает, что при планировании развития инфраструктуры важно понимать, как будет меняться интенсивность движения транспорта.

«Строительство новой развязки на ул. Крисанова и ш. Космонавтов формирует транспортную связь, которой раньше не было, — отмечает Михаил Якимов. — Формирование новой транспортной связи существенно меняет загрузку улично-дорожной сети, поскольку меняется транспортная корреспонденция, которая накатывалась людьми годами. Поэтому и сейчас она точно изменится».

фото из проекта планировки территории

«Планировка квартала в целом оставляет впечатление хаотичной застройки. Общая идея, которую закладывали градостроители, не ясна. Остаётся много вопросов. Один из главных — почему многоэтажный жилой комплекс с тремя башнями выскочил из-за общей полосы застройки по ул. Пушкина? Остальные здания идут по планировке с отступом, а одно многоэтажное здание выходит за линию застройки. Если будет расширение улицы, то высотка сделать это не позволит. В первую очередь вопросы нужно задавать главному архитектору Пермского края. Заказчик, видимо, пытается выжать 200% с этого земельного участка. Кажется, что градостроительные вопросы уходят на второй план», — прокомментировал ситуацию архитектор Мендель Футлик.

По мнению Максима Киса, расширение ул. Попова между улицами Луначарского и Пушкина еще на одну (третью) полосу по направлению к Центральному рынку радикально не изменило бы ситуацию, но снизило бы издержки автомобилистов.

«Прогнозируемый транспортный поток на ул. Попова от ул. Луначарского до ул. Пушкина показывает, что двух полос движения в обоих направлениях вполне достаточно, — отмечает Максим Кис. — Но в предыдущем квартале (от ул. Екатерининской до ул. Луначарского) третья полоса очень нужна, поскольку на этом участке крайняя левая полоса используется только для поворота налево, а движение прямо обеспечивает только одна полоса движения. Но организация здесь движения по трём полосам привело бы к очень существенному сдвигу полос для движения прямо до и после перекрёстка с ул. Луначарского. Такой сдвиг неудобен и непонятен водителям. Решить эту проблему могло бы резервирование места под третью полосу в следующем квартале ул. Попова на подъезде к площади ЦКР. Кроме того, при трёх полосах движения крайняя правая использовалась бы для ожидания завершения перехода дороги пешеходами — это позволило бы обеспечивать движение прямо по двум полосам движения. Исходя из этого считаю правильным сформировать дополнительную (третью) полосу движения в направлении Центрального рынка».

Внутриквартальный проезд

По мнению экспертов, обустройство внутриквартального проезда необходимо для обеспечения связности движения.

«Длина квартала больше 400 метров, поэтому здесь нужны проезды или проходы для формирования проницаемой городской среды, — отметил эксперт по градостроительству Андрей Головин. — Прежде всего для удобства и комфорта жителей, чтобы не нужно было обходить квартал. В проекте предусмотрено строительство школы на 1059 мест. В первую очередь она ориентирована на обслуживание населения близлежащих домов. Поскольку эта школа запланирована в центре, то подразумевается, что у родителей и детей из других районов будет возможность до неё добираться и на общественном транспорте».

При этом Михаил Якимов не опасается, что квартальный проезд может быть использован транзитным для квартала транспортом.

«Ничего страшного, что квартал разбит красными линиями на две части, — отмечает Михаил Якимов. — Это обеспечивает дополнительную связность. Для того чтобы там не обеспечивалось транзитное движение, есть много инструментов, сдерживающих скорость транспортных потоков. Например, островки безопасности, искусственные неровности, ограничения габаритов транспортных средств». По мнению Михаила Якимова, на этапе планирования работ у проектировщиков будут все возможности минимизировать транзитное движение через межквартальный проезд.

«Появление внутриквартального проезда — это хорошо, — отмечает Максим Кис. — В центре Перми хорошо сформированная ортогональная планировка: улицы расположены параллельно или перпендикулярно Каме. Но также есть и недостаток — достаточно крупные кварталы. Для существующей интенсивности использования транспорта слишком большие кварталы заставляют пешеходов тратить много времени, чтобы их обойти. Автомобилисты, соответственно, теряют время для объезда кварталов. Проезды внутри крупных кварталов призваны обеспечить и удобство жителей Перми, и надёжность транспортной системы. В случае ДТП или ремонта дорог у автомобилистов будет возможность объехать проблемное место по второстепенному проезду. В большинстве случаев застройка не позволяет обустраивать дополнительные проезды. Но в случае с кварталом, ограниченным улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, такая возможность есть. И это нужно только приветствовать. Кроме того, в квартале запланировано размещение школы. Соответственно, внутренний проезд может быть востребован теми родителями, которые будут подвозить своих детей к школе».

фото из проекта планировки территории





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