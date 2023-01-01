В пермском ТРК «СемьЯ» открылись четыре новых магазина Готовится к открытию новое кафе Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «СемьЯ» заработали четыре новых магазина: Koton, Lady sharm, Monro и Zenden. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Магазин турецкого бренда одежды Koton открылся на третьем этаже первой очереди торгового центра и занимает около 1 тыс. кв. м. Там же заработал представляющий женскую одежду размерного ряда plus size магазин Lady sharm.

На втором этаже второй очереди ТРК открылись магазины обуви и аксессуаров Monro и Zenden.

В июне на третьем этаже первой очереди ТРК большая часть вакантных площадей была занята новыми арендаторами. В концепции этого пространства предусматривается кафе. Ранее здесь работало заведение сети Coffeeshop. Администрация ТРК находится на финальной стадии переговоров с потенциальным новым арендатором зоны кафе.

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