Максим Артамонов С июля в Пермском крае снова начнут штрафовать застройщиков за задержку сдачи жилья Срок на устранение недостатков сокращён до 45 календарных дней Поделиться Твитнуть

С июля в российских регионах, в том числе в Прикамье, перестаёт действовать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья. Власти ввели этот запрет для поддержки строительной отрасли в марте 2022 года. Об этом сообщили в минимущества Пермского края, сославшись на приказ Минстроя РФ.

Сейчас возвращается прежний порядок приёмки новостроек: дольщик может отказаться от подписания акта приёма-передачи, если обнаружит любые, а не только существенные недостатки.

Если объект строительства не будет соответствовать требованиям, дольщик сможет сразу потребовать либо компенсацию, либо соразмерное уменьшение цены договора, либо устранение недостатков.

При этом сокращается срок на исправление недостатков до 45 календарных дней, ранее он составлял 60 дней.

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