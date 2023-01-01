По делу об избиении известного дрессировщика в Перми задержаны несколько сотрудников ЧОПа Охранник, нанёсший удар пострадавшему, предположительно, бежал за границу Поделиться Твитнуть

скриншоты видео из тг-канала Эдгарда Запашного

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Пермский государственный цирк с группой ответственных лиц и встретился с артистами программы Росгосцирка, об этом в своём telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, в ходе визита обсуждалось недавнее ЧП с сотрудниками ЧОПа.

Стало, в частности, известно, что уже задержаны несколько человек из частного охранного предприятия, они дают показания. Объявленный же в розыск чоповец (который нанёс удар дрессировщику), предположительно, выехал за пределы России.

Сейчас к общежитию цирка, где произошёл инцидент, поставлена дополнительная охрана.

«Коллектив артистов цирка поблагодарил губернатора Махонина за всестороннюю помощь в расследовании этого происшествия», — пишет Запашный.

Напомним, 2 июля сотрудники ЧОПа прибыли в общежитие Пермского цирка будто бы по вызову о нарушении общественного порядка. Между охранниками и постояльцами завязалась потасовка, чоповцы применили спецсредства (дубинки) и открыли стрельбу из газовых пистолетов.

Во время происшествия серьёзно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Сейчас артист лежит в реанимации в ГКБ им. Тверье. Он в коме.

В отношении напавшего на дрессировщика сотрудника ЧОП возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом). Он объявлен в розыск.

Ситуацию с избиением в Перми известного артиста сразу же прокомментировал генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, произошедшее — «бандитская разборка». Он также выложил несколько видео с кадрами конфликта. После происшествия Запашный позвонил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. Также в Пермь от Росгосцирка отправилась делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту.

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