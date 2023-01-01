Максим Артамонов Авиакомпания Red Wings получила разрешение выполнять рейсы из Перми в Грузию Авиаперелёты могут осуществляться семь раз в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) опубликован приказ о допуске на осуществление рейсов из Перми в Грузию.

В одном из приложений к приказу ведомства сообщается, что авиакомпания Red Wings получила доступ на осуществление авиаперевозок из аэропорта Перми в три города Грузии — Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

Авиарейсы могут выполняться семь раз в неделю.

В расписании пермского аэропорта рейсов из Перми в Грузию нет.

Напомним, в марте краевое министерство по туризму призвало пермяков воздержаться от поездок в Грузию. Такое заявление было сделано на фоне массовых акций протеста, которые проходили в этой стране. Они состоялись в связи с поддержкой парламентом Грузии нового «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НПО регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20% от их общего дохода. СМИ писали, что полиция использовала водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

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